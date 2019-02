Le pagelle di Suso - Impreparato all'interrogazione, irriconoscibile

Arriva impreparato all’interrogazione e si vede. Suso non ne ha azzeccata mezza ieri, spesso perdendo palloni molto brutti che hanno permesso alla Lazio di rimanere nella metà campo rossonera. Lo spagnolo è irriconoscibile, non si accende e non accende il Milan: per l'ala altra serata difficile contro la Lazio, non certo l'unica in questo momento difficile dell'asso spagnolo, che nel girone di ritorno sembra entrato in un vortice autodistruttivo da cui non riesce a uscire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5