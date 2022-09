Le pagelle di Theo Hernandez: a tratti veste i panni di Leao. Assist da applausi

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la sconfitta subita contro il Napoli, il migliore in campo per i rossoneri risulta essere Theo Hernandez capace di mandare in gol Giroud e di giocare la consueta partita di livello. La Gazzetta dello Sport scrive: "Bravo questo Leao Hernandez: crea per sé e per Rafa". Anche Il Corriere dello Sport lo associa alle prestazioni del compagno: "In certi momenti gioca come se fosse lui Leao. Da applausi (i soliti applausi...) lo strappo e il cross-assist per la rete di Giroud". Tuttosport invece scrive: "Cambia passo dopo lo 0-1 gettando nel panico il Napoli". Per MilanNews "è un diesel, ma quando parte è difficile fermarlo" poi aggiunge: "Sua la sgasata, premiata da De Ketelaere, e il cross dal fondo che porta al momentaneo 1-1 di Giroud. Uno degli ultimi a mollare". Infine la valutazione di TMW: "Si aspettavano i suoi strappi, probabilmente, perché senza Leao è lui che può arrivare sul fondo e mettere in mezzo. Lo fa benissimo servendo Giroud per il pareggio, quasi regala il bis".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6,5