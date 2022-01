Le pagelle di Tonali: dategli la fascia di capitano e non se ne parla più per dieci anni

Sandro Tonali incanta ancora. Il centrocampista del Milan, tra i migliori in assoluto nella stagione dei rossoneri, conquista tutti in occasione della vittoria della Roma, con una classe superiore. “E ancora si discute se sia più centrale o mezzala”, sottolinea La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport manda un messaggio a Mancini: “Sontuoso, domina in mezzo al campo. La sua crescita lo impone in chiave Nazionale”. Entusiastici i toni anche di Tuttosport: “Quanto piace il suo spirito battagliero. Leader nato, diamogli subito la fascia di capitano e non ne parliamo più per dieci anni”.

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

MilanNews 7,5