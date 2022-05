Le pagelle di Tonali: siamo a livelli extraterrestre, leader del Diavolo a 22 anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una doppietta nel giorno del suo compleanno, due gol che hanno il profumo dello Scudetto. La crescita di Sandro Tonali è inarrestabile, contro l'Hellas si è calato nei panni del rapace di area di rigore ed ha ribaltato il risultato al Bentegodi. Per La Gazzetta dello Sport merita 8 in pagella: "Inserimenti, suggerimenti, palle recuperate e ora anche i gol. Pioli lo mette più vicino alla porta e lui si regala un compleanno incredibile". Stesso voto sul Corriere dello Sport: " Nel giorno del suo compleanno, festeggia da eroe con una doppietta che sa di scudetto. Lo beffa il fuorigioco in occasione del gol annullato, poi si rifà con gli interessi".

Voto 9 da Tuttosport: "Ma che giocatore è, a 22 compiuti proprio ieri? Siamo a livelli extraterrestre. Gioca in una posizione più avanzata e tanto gli basta per andare in gol al quarto d'ora dopo aver beffato Ilic. Il VAR annulla per un millimetrico fuorigioco. Si rifà sul finire del tempo, ancora una volta sotto porta, trasformando in gol il fantastico assist di Leao. In avvio di ripresa l'apoteosi, ancora grazie ad un assist di Leao".

Voto 8 dal Corriere della Sera: "Ne segnerebbe addirittura tre, non fosse per quel piedino in fuorigioco di un dito. Leader di questo Diavolo, a soli 22 anni, compiuti ieri. Come cresce Sandrino".

9 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Nemmeno il milanista più sfegatato poteva sognare un compleanno così. Lui, rossonero sin da bambino, mediano di mestiere, segna la sua prima doppietta (più uno annullato) in una città che quando si tratta di corsa scudetto sta al Milan come la kryptonite a Superman. La "Fatal Verona" è sfatata così. Prova da leader, da futuro capitano".

