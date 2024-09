Le pagelle di Tuttosport: ecco il vero Theo, Fofana dà equilibrio

Dopo un 4-0 netto, è inevitabile che le pagelle del Milan pubblicate da Tuttosport siano tutte positive e ricche di grandi voti. I giudizi più alti (7.5) se li meritano i tre uomini più discussi del periodo. In primis Theo Hernandez, autore del primo gol: "Pronti-via e subito si fa perdonare l’atteggiamento delle prime giornate: ruba palla con aggressività e segna l’1-0. Ecco il vero Theo". Quindi Rafa Leao che gli ha servito l'assist e non solo: "In coppia con Theo Hernandez confeziona il gol sblocca match. Poi con uno dei suoi spunti, prende il rigore del 4-0". Infine mister Paulo Fonseca: "Questa volta gira tutto bene: il Venezia aiuta, ma finalmente un bel Milan".

In cinque si meritano invece il 7 in pagella, gli altri tre autori del gol più Reijnders, Loftus-Cheek. Questo il giudizio su Fofana: "Acquistato per dare equilibrio: missione compiuta, in attesa di nuovi esami. La sua spizzicata di testa manda in confusione tutti e la Lega Calcio gli assegna il 2-0, visto che non ci sono altri tocchi". Poi quello di Pulisic: "Si abbassa e si accentra per dare man forte al centrocampo, in più, cerca di creare. Freddo sul rigore del 3-0". Infine quello di Abraham: "Accolto con tanti applausi da San Siro, si procura il rigore del 3-0 e poi viene sospinto a calciare e segnare quello del 4-0. Toccherà ancora a lui col Liverpool?"