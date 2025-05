Le pagelle di Tuttosport: Gimenez si candida a una maglia da titolare mercoledì. Bene Gabbia

Il primo atto di Milan-Bologna è andato alla formazione di Sergio Conceiçao, che in rimonta è riuscita a portare a casa una vittoria che si spera possa essere di buono auspicio in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma.

Partiamo dalle note negative della sfida di San Siro. Per i colleghi di Tuttosport il peggiore in campo tra le file rossonere è stato Luka Jovic, "Il colpo di testa al 18’ non va un po’ come tutta la serata". Voto 5. Rimandate invece le prestazioni di Strahinja Pavlovic (voto 5,5) e Ruben Loftus-Cheek (voto 5,5).

Sufficienti Alex Jimenez (voto 6), Theo hernandez (voto 6) e Joao Felix (voto 6), bene invece Christian Pulisic (voto 6,5), Matteo Gabbia (voto 6,5), Mike Maignan (voto 6,5) e Tijjani Reijnders (voto 6,5). Superlativo Samuel Chukwueze (voto 7), anche se il migliore in campo è stato Santiago Gimenez (voto 7,5).