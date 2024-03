Le pagelle di Tuttosport: i migliori Okafor, Gabbia e Leao

vedi letture

Non è stato facile ma il Milan ha portato a casa i tre punti alla fine. Vittoria di misura all'Olimpico con la Lazio grazie a una rete a due minuti dal novantesimo del subentrato Noah Okafor, sempre più dodicesimo uomo insieme a Jovic. L'attaccante svizzero, nelle pagelle di Tuttosport, si merita un 7 con questo giudizio: "Ha subito una occasione d'oro, in ritardo per una frazione di secondo. Si rifà con un gol da tre punti". Insieme a lui promosso, ancora una volta, Matteo Gabbia (6.5): "Attento nel tamponare gli spazi in cui provano a inserirsi gli avversari, bravo nell'anticipo". Bene anche Rafael Leao, specialmente nella ripresa (6.5): "Il Milan lo ignora nel primo tempo, quando poi lo cerca la partita cambia: il gol annullato e l'assist per Okafor. Salterà la sfida con l’Empoli perché ammonito".

Per Stefano Pioli c'è la sufficienza che sa di media tra un brutto primo tempo e una ripresa più convincente: "Il Milan regala un tempo, e meno male che davanti aveva una Lazio convalescente. Più convincente la ripresa". Non mancano le insufficienze. Sia Olivier Giroud che Alessandro Florenzi che la coppia Adli-Bennacer vengono giudicati con un 5.