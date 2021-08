Le Parisien - Raiola ha sondato il Psg prima del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan

Dalla Francia arriva un'indiscrezione importante riguardante Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Le Parisien il centravanti svedese, prima del rinnovo con il Milan, ha sondato il terreno tramite Mino Raiola per capire se ci fossero i margini per tornare al Paris Saint-Germain. In particolare è stato l'agente italo-olandese a sondare il terreno con Leonardo, che però ha risposto di non essere interessato al ritorno dello svedese.