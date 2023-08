Le prime impressioni sulla Serie A? Calori: "Mi è piaciuto il Milan come atteggiamento"

vedi letture

Intervistato a TMW, l'allenatore Alessandro Calori ha parlato così delle prime impressioni sulla Serie A: “Mi è piaciuto il Milan come atteggiamento. La Juve ha fatto un ottimo primo tempo come esordio ed interpretazione. Molto bene il Lecce. Sono le prime partite e non c’è nulla di definito ma qualcosa si intravede”.