Le probabili formazioni di Italia-Croazia: Spalletti cambia uomini, non modulo. Chance a Retegui

In conferenza stampa, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha annunciato che farà dei cambi sia dal punto di vista degli uomini che tattico. E poi, a sorpresa, ha annunciato il recupero di Federico Dimarco, terzino che non s'è mai allenato con la squadra dopo la sconfitta contro la Spagna: "Dimarco è recuperato, per cui è a disposizione. Però faremo un ulteriore passaggio domattina che confermi ciò, ma tutto lascia presagire che lui sia disponibile per domani". Alla luce delle parole del CT, Dimarco entra in ballottaggio con Darmian.

Ci sono state, dunque, uteriori conferme sulla presenza nell'undici titolare di Cambiaso, Cristante e Retegui. In mezzo al campo confermato Jorginho al fianco del centrocampista della Roma. Barella spostato qualche metro più avanti affiancherà Cambiaso e Chiesa alle spalle di Retegui.

Probabile formazione Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Dimarco); Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.