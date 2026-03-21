Le scelte di Allegri verso il Toro: Fullkrug-Pulisic, Leao è ko. Torna Gimenez
Massimiliano Allegri, oggi alle 18 contro il Torino a San Siro in occasione del 30° turno del campionato di Serie A Enilive, dovrà fare a meno di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, vittima di tante critiche dopo la Lazio, ieri non si è allenato per un riacutizzarsi del suo problema all'aduttore che, tra l'altro, lo aveva colpito per la prima volta proprio nella gara di andata contro i granata. Al posto del numero dieci, nella coppia d'attacco con Pulisic, dovrebbe partire dall'inizio Fullkrug. Da segnalare il ritorno dopo la squalifica di Rabiot come anche quello di Bartesaghi che costringe Estupinan a sedersi nuovamente in panchina. Rientra tra i convocati anche Santiago Gimenez.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic, 9 Fullkrug
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 7 Gimenez, 18 Nkunku
All. Allegri
Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Leao
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan