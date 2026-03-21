Le scelte di Allegri verso il Toro: Fullkrug-Pulisic, Leao è ko. Torna Gimenez

Le scelte di Allegri verso il Toro: Fullkrug-Pulisic, Leao è ko. Torna GimenezMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Francesco Finulli

Massimiliano Allegri, oggi alle 18 contro il Torino a San Siro in occasione del 30° turno del campionato di Serie A Enilive, dovrà fare a meno di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, vittima di tante critiche dopo la Lazio, ieri non si è allenato per un riacutizzarsi del suo problema all'aduttore che, tra l'altro, lo aveva colpito per la prima volta proprio nella gara di andata contro i granata. Al posto del numero dieci, nella coppia d'attacco con Pulisic, dovrebbe partire dall'inizio Fullkrug. Da segnalare il ritorno dopo la squalifica di Rabiot come anche quello di Bartesaghi che costringe Estupinan a sedersi nuovamente in panchina. Rientra tra i convocati anche Santiago Gimenez.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan
23 Tomori, De Winter, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic, 9 Fullkrug

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 7 Gimenez, 18 Nkunku
All. Allegri

Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Leao
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers