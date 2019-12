Le scommesse di Pioli: far sbocciare definitivamente Leao e Rebic

"Il duro lavoro paga". Nonostante una stagione altalenante, questa citazione potrebbe calzare a pennello per definire le ultime due uscite rossonere contro Bologna e Parma in cui, il Milan di Stefano Pioli ha dimostrato impegno e una reazione convinta. Il tecnico emiliano in queste settimane ha lavorato molto sia sui singoli che nel sul gruppo, favorendo la crescita della squadra e l'esplosione di alcuni singoli come Theo, Bonaventura e Calhanoglu. Tra le missioni più ardue per Pioli, in particolare, ci sono stati i rilanci di alcuni giocatori chiave: da Musacchio a Piatel, passando per Conti, l'ex allenatore della Viola ha riportato in auge giocatori spenti.

Continuando su questa strada, i prossimi due nomi su cui vorrebbe continuare Pioli dovrebbero essere Leao e Rebic.L'allenatore, infatti, vuole rendere decisivi il croato e il portoghese ma soprattutto dimostrare perchè il Milan, in estate, ha deciso di puntarci in maniera decisa.