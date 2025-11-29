Leao a DAZN: "È bello fare gol, devo ringraziare la squadra. Obiettivi? Punto sempre in alto"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Lazio Rafael Leao e Fikayo Tomori sono intervenuti ai microfoni di DAZN.

Tomori: c'è quest'energia, queste

"Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lungo e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa".

Leao, importante fare questi gol: ti fa piacere fare gol?

"Per questo lavoro, da centravanti. È bello fare gol. Devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un gran lavoro, perché il gol è frutto di quanto abbiamo fatto in settimana. Vittoria sofferta ma importantissima per noi".

Tomori, quanti "allegriani" siete?

"Sisi, sappiamo che ogni partita è difficile. Per me difensore è bello vincere 1 a 0, perché abbiamo difeso bene ma anche per gli attaccanti. I 3 punti valgono lo stesso, che vinci 3 a 0 o 1 a 0. sono conteto per Rafa e dobbiamo continuare così".

Quanti ne fai Rafa secondo te?

"Voglio pensare di partita in partita. Punto sempre in alto, questo dipende dalla squadra. Anche se non segnavo sapevamo che era una partita importante per noi. La cosa più importante era vincere".