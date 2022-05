Leao a DAZN: "Quest'anno sono stato un giocatore diverso. Futuro? Sono felice al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, dopo la vittoria del campionato, ha dichiarato a DAZN: "Quest'anno sono stato un giocatore diverso, ho più fiducia e so di poter fare la differenza. La cosa più importante è la vittoria del campionato".

Sui suoi obiettivi: "Ho fatto 11 gol in Serie A. Io non sono un giocatore egoista, ma devo diventare più concreto. Lo diventerò con il lavoro e l'allenamento".

Su Theo: "Chi è più veloce? Non ci siamo ancora sfidati in velocità. Theo è un treno, è un giocatore incredibile".

Sulla squadra rossonera: "In qualche partita ci è mancata un po' di maturità. Ma gente come Ibra e Kjaer ci hanno trasmesso la loro esperienza. Qeusta squadra di giovani ha dimostrato che in campo non conta l'età".

Sul futuro: "Sto bene qui, sono felice al Milan e a Milano. Sono arrivato qui molto giovane, tutti mi hanno dato grande fiducia".