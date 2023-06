Leao analizza: "Nelle prime due stagioni i numeri erano molto bassi. Ora sono un altro giocatore"

MilanNews.it

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato una intervista a MilanTV nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo con il Milan fino al 2028.

Come ti stai trovando al Milan?

"Nelle prime due stagioni i numeri erano molto bassi; saltavo l'uomo, uno, due tre, poi arrivavo davanti alla porta e non segnavo o facevo assist. Ora sono un altro giocatore: più responsabile, più consapevole di quando tirare, passare la palla e sono anche più efficace; sono migliorato grazie all'allenamento e all'aiuto del mio allenatore. Ho capito come alzare il mio livello in campo. Fuori dal campo Pioli mi dà consigli ogni giorno".