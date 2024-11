Leao ancora titolare con il Portogallo: attaccante in un 3-5-2

Ultimo impegno di UEFA Nations League per il Portogallo: i lusitani, dopo aver spazzato via la Polonia qualche giorno fa a Oporto, oggi sono ospiti della Croazia che cerca la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Il Ct iberico Roberto Martinez, invece, può concedersi qualche esperimento e far giocare quelli che hanno avuto meno spazio, forte del pass per la prossima fase già ottenuto. Rafael Leao, in grande forma in questo periodo, partirà ancora titolare, attaccante in un 3-5-2.

La formazione ufficiale del Portogallo:

PORTOGALLO (3-5-2): Jose Sà; Nelson Semedo, Tomas Araujo, Renato Veiga; Joao Cancelo, Otàvio, Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes; Joao Felix, Rafael Leao. A disp.: Rui Silva, Antonio Silva, Dalot, Samuel Costa, Quenda, Trincao, Fabio Silva, Tiago Djalò, Conceiçao. All. Roberto Martinez