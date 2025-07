Leao centravanti anche con il Liverpool? Allegri risponde così

Hong Kong è la sede attuale del ritiro del Milan: qui, domani alle ore 13.30 italiane, i rossoneri scenderanno in campo per la seconda amichevole di questa tournée che si sta svolgendo in Asia e Pacifico. Avversario del Diavolo sarà il Liverpool campione di Inghilterra in carica. A prendere la parola alla vigilia di questa sfida in conferenza stampa, che rievoca sempre memorie suggestive per entrambe le formazioni, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao sarà ancora centravanti?

"Contro l'Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato".

Cosa si aspetta da questo pre-campionato?

"Speriamo di diventare una squadra il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa importante. Prima di tutto bisogna conoscerci e poi migliorare giorno dopo giorno in allenamento"