Leao, che traguardo! Oggi Rafa mette Gullit nel mirino

La giornata di oggi segna per Rafa Leao un traguardo importante: le 171 partite con il Milan, se dovesse scendere in campo contro la Lazio come previsto. Perché così importante un numero non tondo? Perché il portoghese, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, raggiungerebbe nella classifica all-time di presenze con il Diavolo un mostro sacro come Ruud Gullit.

Per quanto riguarda i gol Leao non è ancora in modalità sorpasso rispetto all'olandese ma anche in questa graduatoria si sta avvicinando: per l'attuale 10 del Milan sono 46 le reti segnate, l'ex numero 10 invece è fermo a 56. Segnati questi 10 gol, Rafa entrerebbe così nella top 30 dei marcatori della storia rossonera.