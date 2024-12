Leao chiede unione: "Andiamo avanti, qualunque cosa accada"

"We don't switch sides, like other people. We go again no matter what", seguita da due cuori rossoneri. Rafa Leao, nelle sue stories Instagram, ha le idee chiare: non si abbandona la barca come magari fanno altri, lui e i suoi compagni vanno avanti, qualunque cosa accada. Un messaggio distensivo e di speranza, in un momento in cui il mondo rossonero è un po' in tempesta: Leao, con la squadra, vuole svoltare. A partire da venerdì a Verona.