Leao: "Con Conceiçao l'allenamento è più forte. Meglio perché dai di più fisicamente"

Rafa Leao ai microfoni di DAZN commenta il deludente pari casalingo contro il Cagliari:

Sul cambiamento con Conceiçao

"Il cambiamento c'è, l'allenamento è più forte. Ma per me è meglio perché riesci a dare molto di più fisicamente. È da poco che ci alleniamo con lui, dobbiamo avere ancora tempo per assimilare le sue idee anche se stiamo iniziando a capire, vincendo una Supercoppa. Ora focus sul campionato, non è andata bene oggi. Abbiamo dato tutto nell'atteggiamento ma ci è mancata la cattiveria davanti alla porta. Abbiamo avuto 2-3 opportunità chiare, ma il calcio è così. Ora a Como per vincere".

Cosa vi siete detti nel cerchio a fine partita?

"Un messaggio positivo, di continuare a crederci, stare insieme, essere più cattivi e continuare e lavorare, Ovviamente non era contento per il pareggio".