Leao: "Contento per le 100 presenze con questa maglia, speriamo di vincere qualcosa di importante quest'anno"

Nella giornata odierna Rafael Leao è stato premiato a Milanello da Maldini e Massara per aver raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera. Queste le parole del DS Massara e del talento portoghese:

Massara: “Buongiorno ragazzi, siamo qui per premiare Rafael Leao che domenica scorsa ha festeggiato le 100 presenze nel Milan. Un percorso iniziato due anni e mezzo fa, il 25 agosto del 2019 in Udinese-Milan e che si è completato domenica anche con un bel gol. Con l’augurio di giocarne molte altre, complimenti Rafa”.

Leao: “Grazie a tutti. Sono molto contento di essere arrivato alle 100 presenze con questa maglia, speriamo di vincere qualcosa di importante quest’anno”.

The perfect day for your smile, @RafaeLeao7 #SempreMilan pic.twitter.com/knFXryuEC6