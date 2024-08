Leao disperato dopo il gol di Cancellieri, Behrami: "Non è un buon segnale, se sei un campione ti alzi"

Dopo il gol del 2-1 di Cancellieri, decisivo per il risultato finale, Rafa Leao si è buttato a terra disperato: il portoghese ha dato il via all’azione del gol dei crociati con un passaggio sbagliato a metà campo. Valon Behrami, nel post partita di DAZN, commenta così la scena:

“Da una parte ci sono momenti in cui vuole dimostrare maturità e responsabilità, dall’altra questo non è un buon segnale: se sei un campione lì ti alzi, alzi la testa e continui la tua partita cercando di recuperarla. Buttarsi per terra per un giocatore così simbolico non è qualcosa che dà sensazioni positive ai compagni”.