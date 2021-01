Con lassist fornito a Calabria questa sera per il gol del momentaneo 1-1, Rafael Leão è stato coinvolto in più gol in Serie A in 12 partite in questa stagione (8) rispetto a tutta la scorsa stagione (7). Dodici partite, 4 gol e 4 assist. I suoi assist sono arrivati contro Inter, Roma (2) e ora Juventus.