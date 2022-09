MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha rincuorato i tifosi del Milan dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Leao ha scritto: “Siamo grandi, non importa l'entità della sconfitta, e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi”