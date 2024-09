Leao dopo la vittoria sulla Croazia: "Vittoria importante per l'inizio del nostro cammino"

vedi letture

Nella serata di ieri, allo stadio Da Luz di Lisbona, il Portogallo di Rafael Leao ha esordito in Nations League contro la Croazia, vincendo per 2 a 1 grazie alla rete di Diogo Dalot, autore anche di un autogol fra l'altro, e del 900esimo centro in carriera di un eterno Cristiano Ronaldo. Al fianco di CR7 e Pedro Neto, però, il numero 10 del Milan non è riuscito a brillare, anzi la sua prestazione è stata piuttosto opaca, come conferma anche la bocciatura di A Bola.

Il calcio è però un gioco di squadra, non individuale, e quello che più è importato a Leao è la vittoria contro un avversario difficile da affrontare come la Croazia. Sui social il portoghese ha esternato tutta la sua soddisfazione, scrivendo nella didascalia del suo post dedicato alla sfida di ieri: "Vittoria importante per l'inizio del nostro cammino in Nations League".

Riportiamo di seguito alcuni dati dal sito specializzato in statistiche Sofascore:

Minuti giocati: 45’

Goal attesi (xG): 0

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 0

Dribbling tentati (riusciti): 2 (1)

Tocchi: 20

Precisione passaggi: 100%

Passaggi chiave: 1

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (prec.): 0