Leao e i gol contro la Juve: un solo precedente nel 2020

Si avvicina con carica e tensione l'importante gara di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus. Un occhio di riguardo sarà certamente rivolto al numero dieci rossonero Rafa Leao. Per il portoghese classe 99' l'ultimo gol in Serie A è arrivato in Milan-Verona del 23 settembre, mentre contro i bianconeri l'unica rete siglata fin qui è stata nella gara di San Siro vinta dal Milan per 4-2 il 7\7\2020.