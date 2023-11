Leao e il rapporto con il papà: "Senza di lui non riesco a scegliere bene: è importante"

Rafael Leao, nel corso del suo intervento al podcast 19F, ha parlato anche del rapporto con il papà che da sempre gli è stato molto vicino nella sua carriera. Le sue parole: "Mio papà mi ha sempre dato consigli: mai arrendersi, stare vicino alla famiglia, credere sempre in me stesso. Lui è sempre stato vicino a me, ha lasciato il suo lavoro per cominciare a vedere le mie partite: lui lavorava in Angola per portare soldi alla mia famiglia, io ero allo Sporting e il direttore sportivo mi ha chiamato e mi ha detto che mi sarei dovuto cercare un altro club.

Ho chiamato subito mio papà e gli ho detto che lo Sporting non mi voleva più e che dovevo andare via. Lui è tornato subito, senza di lui non riesco a scegliere bene. Quando è andato via ho capito quanto era importante"