Leao e il surf: a Los Angeles arriva la tavola personalizzata

Rafa Leao ha abituato ormai da tempo i tifosi del Milan ad associarlo al surf, vista la sua esultanza e i tanti post sui social con l'emoji del surf, per l'appunto, accompagnata dalla scritta "we go". Durante la tournée americana il Milan ha organizzato al suo nuovo numero 10 un incontro con un surfista di Venice Beach, che gli ha regalato una tavola personalizzata. Ecco il reel del Milan su Instagram: