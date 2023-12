Leao e Kjaer, il ritorno è previsto tra una settimana. Parola di Pioli

Questa sera il Milan ancora non potrà fare affidamento su Rafa Leao e Simon Kjaer (oltre che su una lunghissima lista di altri giocatori): entrambi sono vittime di infortuni muscolari e se il portoghese è fuori dalla gara contro il Lecce, il danese manca da ancora più tempo e in questo momento servirebbe come il pane.

Per entrambi il ritorno è fissato tra una settimana, quando i rossoneri sfideranno l'Atalanta in trasferta. Lo ha detto Pioli stesso in conferenza stampa: "Sono sicuro che a breve miglioreremo e l’emergenza finirà. Faremo di tutto per riavere Rafa con l’Atalanta. Domani Kjaer non ci sarà, ma lo recupereremo per quella dopo."