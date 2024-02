Leao e l'esultanza polemica: "La critica mi spinge. La critica costruttiva, chiaramente"

Tanti sorrisi per Rafa Leao a margine della conferenza di presentazione del suo nuovo libro, "Smile". Il numero 10 del Milan, tra le tante cose, ha commentato il bellissimo gol segnato domenica contro l'Atalanta e anche l'esultanza polemica volta a zittire qualche critica di troppo. Queste le sue dichiarazioni:

Il gol contro l’Atalanta, è stato uno dei più belli della tua carriera? “È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A (sorride, ndr). Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me”.

L’esultanza un po’ polemica: “La critica mi spinge (a fare meglio, ndr). La critica costruttiva, chiaramente. Il calcio però è così, l’importante è come va la squadra”.