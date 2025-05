Leao e la musica: "Ibra non era contento? Ora ha capito che come calciatore non sono distratto da questa mia passione"

Intervistato da Icon Magazine, Rafael Leao ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sulla sua passione per la moda: "Io sono un ragazzo semplice, quindi mi piacciono le cose semplici: mi piace vestirmi comodo, non mi faccio influenzare né indosso qualcosa per piacere agli altri. Milano è bella anche per questo: c’è la Fashion Week, c’è bella gente che si veste bene. Da quando sono arrivato ho imparato molto anche a livello di stile. Com’è nata la mia passione per la moda? Grazie a mio padre, da quando ero bambino. Non avevamo tanto, però anche con il poco che avevamo lui cercava sempre di vestirmi bene, di mettermi le scarpe belle. E anche lui era attento a vestirsi bene e interessato alla moda".

Sulla musica: "Ascolto di tutto, ogni genere musicale. Dipende dal mood, da come mi sveglio la mattina. Metto ogni tipo di musica sulla base del mio umore. Ibrahimovic non era contento all'inizio della mia carriera da rapper? C’è un tempo giusto per ogni cosa. Lui è uno che punta alla massima concentrazione dentro e fuori del campo, però ha capito la mia personalità, che la musica è una cosa che mi appartiene, e anche che sono una persona responsabile e, come calciatore, non sono distratto da questa mia passione".