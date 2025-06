Leao e Pulisic al servizio di Allegri: così Max potrà contare sui gol e qualità dei due esterni rossoneri

Con il ritorno dopo 11 anni di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, l’allenatore livornese potrà fare affidamento su due frecce preziose nel suo arco offensivo: Rafael Leao e Christian Pulisic. Nella stagione appena conclusa, i due esterni rossoneri sono stati tra i protagonisti assoluti della fase offensiva del Diavolo.

Christian Pulisic ha vissuto la sua miglior annata in carriera, totalizzando 17 gol e 10 assist. Il fantasista americano si è imposto come un pilastro dell’attacco, dimostrando continuità e incisività nelle due fasi di gioco. Al suo fianco, Rafael Leao ha confermato un buon bottino personale con 12 gol e 11 assist, nonostante uno strano digiuno a San Siro in Serie A.

Con due esterni così imprevedibili, rapidi e tecnicamente dotati, Allegri avrà l’opportunità di costruire un attacco dinamico e letale, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. La qualità di Leao e Pulisic sarà una risorsa fondamentale per ridare slancio alle ambizioni rossonere.