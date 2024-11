Leao è tornato: ora vuole ruggire anche a San Siro

Rafael Leao è tornato a ruggire nelle ultime settimane tra Milan e Portogallo. Il portoghese, dopo le panchine di ottobre che a posteriori potremmo dire essere servite, sembrerebbe essere (finalmente) tornato sui suoi livelli.

Per confermarlo serve però il gol a San Siro, come titolato questa mattina in apertura anche da Il Quotidiano Sportivo. Leao non segna infatti in casa dallo scorso 25 maggio in occasione dell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana, partita d'addio di tre che hanno scritto la recente storia del Milan, ovvero Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli.

Da allora solo gol in trasferta, con Leao che vorrà dunque sfruttare la partita di domani contro la Juventus per sfatare un doppio tabù, non solo quello dei gol in casa ma anche di quelli proprio contro la Vecchia Signora, che mancano addirittura dal 7 luglio 2020.