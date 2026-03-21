Leao, escluse lesioni. Ora cosa fa il Portogallo? Ci sono due strade

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È notizia di pochi minuti fa che gli esami svolti da Leao in data odierna, dopo lo stop di ieri che gli farà saltare Milan-Torino, hanno escluso la presenza di lesioni all'adduttore. Sospiro di sollievo, il problema del portoghese non è grave, anche se oggi non risulta tra i convocati di Max Allegri.

La Nazionale Portoghese, che aveva convocato Rafa per le amichevoli di fine marzo contro Messico e Stati Uniti, a questo punto può seguire due strade: o rimuovere il numero 10 rossonero dai convocati, allineandosi così alla scelta di Allegri, oppure convocarlo normalmente e legittimamente sottoporlo ad un check medico con il loro staff medico e poi decidere in base all'esito.