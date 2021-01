Leao esulta dopo il bellissimo gol al Benevento: "È il nostro tempo"

"È il nostro tempo". Parole di Rafael Leao, che dopo aver segnato un gol da fuoriclasse contro il Benevento si rivolge verso le telecamere indicando con insistenza un orologio invisibile al polso. Come dare torto al portoghese? Il suo gol in pallonetto da posizione defilata è un colpo da campione, una giocata preziosa da vedere e rivedere. Il Milan vince 2-0 e rimane in testa alla classifica nonostante le assenze e le difficoltà. Leao dice che "È il nostro tempo", noi non ci sentiamo di dargli torto.