Leao gioca? Fonseca: "Sinceramente non lo so: Rafa è importante. Abraham gioca"

Il Milan è arrivato a Bratislava. Domani pomeriggio alle 18.45 i rossoneri sfideranno i padroni di casa dello Slovan, ultimi in classifica in Champions League con zero punti, in occasione della quinta giornata della massima competizione europea. Direttamente dal teatro della gara di domani, il Tehelné Pole, ha parlato in conferenza stampa, l'allenatore rossonero Paulo Fonseca. Le sue parole.

Ha parlato di turnover. Può riguardare anche un giocatore come Leao? Oppure crede che in questo momento Leao abbia bisogno di giocare?

"Sinceramente non lo so, vediamo domani. Rafa è un giocatore importante della nostra squadra, sta veramente in un buon momento. Ma io ho fiducia in tutti: se non gioca Rafa allora giocherà un altro. Vogliamo tanto vincere qui: non è che giocherà una squadra per non vincere, giocherà una squadra per vincere. C'è la possibilità che non ci sia Leao così come che ci sia. Abraham giocherà".