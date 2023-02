Leao: "I miei compagni all'inizio mi sfottevano per le canzoni. Chi le capisce un po’ meno? Zlatan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, in arte Way 45, è stato il protagonista del nuovo episodio di “Noisey Personal” di VICE, in cui ha parlato delle sue origini, della sua passione per la musica rap, della fama e di tanto altro.

Cosa pensano di questo tuo side project i tuoi compagni di squadra? “Prima ridevano un po’, mettevano le canzoni come sfottò e io gli dicevo subito di toglierle (ride, ndr)”.

Chi è quello più gasato da questa cosa? “C’era Dani Malda (Daniel Maldini, ndr) e Alexis (Saelemaekers, ndr)”.

Invece chi è che la capisce un po’ meno? “Zlatan (ride, ndr)”.