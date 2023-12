Leao, l'unico gol al Gewiss Stadium nel 2021

Il Milan si appresta a scendere in campo contro l'Atalanta, domani alle 18:00 in terra bergamasca. I rossoneri allenati da mister Stefano Pioli sono reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone, mentre l'Atalanta è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Il Milan deve lavorare bene sulla continuità di risultati, che per ora, non stanno mancando ai rossoneri in Serie A. Contro l'Atalanta, tante novità nel reparto offensivo rossonero: torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese: aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Un altro importante tema riguarda Luka Jovic, in spolvero nelle ultime uscite tra campionato e Coppa, e quindi adesso valida alternativa a Giroud.

Focus importante è quello relativo a Rafa Leao: il portoghese, con ogni probabilità sarà convocato da Stefano Pioli partendo quindi dalla panchina. In questo momento sono questi i numeri del dieci rossonero in stagione, 3 gol in campionato e uno in Champions League contro il PSG. L'esterno offensivo classe 1999 ha già segnato, a Bergamo contro la dea. Infatti l'unica rete di Leao al Gewiss Stadium è datata 3 ottobre 2021 Atalanta-Milan 2-3, con il portoghese in gol su assist di Theo per il momentaneo 3-0.