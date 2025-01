Leao leader? Sacchi: "Non lo ferma nessuno, però mi fa ancora più rabbia.."

In occasione della vittoria della Supercoppa Italiana da parte del Milan, la Gazzetta dello Sport propone un'intervista all'ex leggendario tecnico rossonero Arrigo Sacchi.

Le parole di Arrigo Sacchi su Rafael Leao:

"La chiave della vittoria è stata l'ingresso di Leao. Il portoghese ha fatto cose impressionanti, ha letteralmente spaccato la partita. E a vederlo in queste condizioni mi fa venire ancora più rabbia, dico la verità. Ha qualità incredibili, sia fisiche che tecniche, eppure non sempre riesce a esprimerle. Mi auguro che abbia quella continuità di rendimento necessaria per arrivare ad altissimi livelli. Ce la farà? Ci vorrebbe la sfera magica, fatico a rispondere. Credo che abbia bisogno di essere sempre stimolato sia in allenamento sia in partita. Probabilmente il temperamento non lo aiuta, magari non è un leone, però ha qualità eccezionali: in velocità, e con la palla al piede, non lo ferma nessuno"