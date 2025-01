Leao: "Non voglio farmi condizionare dalle critiche"

Rafael Leao nel corso della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, vinta dal Milan a Riyad lunedì sera in rimonta, ha dimostrato a tutti - pur senza segnare - perché è il numero 10 rossonero. A mezzo servizio per l'infortunio che lo ha tenuto fuori un paio di settimane, il portoghese è entrato sul 2-0 per i nerazzurri e ha cambiato la partita. Oggi 25enne e padre di due gemellini, Rafa sembra più maturo e consapevole: lo si nota anche dalle sue parole nell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Rafael Leao su come gestisce le critiche: "Noi giovani calciatori cerchiamo di non ascoltare le critiche, ma a volte ti arrivano lo stesso. Io non voglio mai farmi condizionare. I complimenti più belli invece sono quelli della squadra, del mister, dei dirigenti del Milan e della mia famiglia".