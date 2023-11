Leao out? L'allenatore del Borussia Dortmund non ci crede

vedi letture

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, è presente in conferenza stampa dalla sala stampa di San Siro alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

È un vantaggio l'assenza di Leao?

"Non sono certissimo che Leao non ci sarà domani, aspetto la formazione ufficiale per saperlo. Se vi dicessi che giocatore toglierei al Milan fareste solo i titoloni".