Leao parla di Cardinale: "Mi vuole bene. Mi ha dato il suo numero ma... Furlani gran persona"

vedi letture

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Belle parole anche per il proprietario del Milan Gerry Cardinale, con cui Rafa ha un buon rapporto, e pure per Giorgio Furlani.

Queste le dichiarazioni di Leao su Cardinale, con anche un piccolo retroscena: "Non ci vediamo spesso, ma mi vuole bene, mi aiuta. Mi ha anche dato il suo numero di telefono, ma non l’ho mai chiamato, non vorrei disturbarlo. Anche l’a.d. Giorgio Furlani mi è molto vicino: mi parla anche in portoghese. Gran persona"