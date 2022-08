Leao "Player of the season" di Transfermarkt, il portoghese soddisfatto: "Grazie per questo regalo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con i suoi 11 gol e 10 assist nella scorsa stagione Rafael Leao è stato uno dei protagonisti principali nell'entusiasmante cavalcata scudetto del Milan. Numeri e prestazioni che l'hanno portato ad essere l'MVP assoluto della Serie A, ma non solo; il numero 17 rossonero è stato premiato da Transfermarkt come "Player of the season". Rafa ha postato una foto su Instagram col premio: "Grazie per questo regalo".