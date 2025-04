Leao: "Prendere gol come l'abbiamo preso è stato un peccato. Derby? Chiederà solo energia positiva"

Oltre a mister Conceiçao, al termine di Milan-Atalanta 0-1, gara valevole per il 33° turno di Serie A Enilive che si è disputata questa sera a San Siro, ha parlato in conferenza stampa anche Rafael Leao. Le sue dichiarazioni.

Sei diventato uomo al Milan, questo il momento più strano?

"Difficile. Quando sono arrivato qua, il Milan mi ha dato la consapevolezza di non arrendersi mai e di avere l'orgoglio di giocare con questa maglia e dare il amssimo. Per me oggi è stata una partita strana, non è stata la partita migliore ma la squadra è stata compatta: non abbiamo lasciato creare tante occasioni a loro. Prendere gol come lo abbiamo preso è stato un peccato. Cercherò di portare buona energia e da domani cominciamo a preparare la partita importantissima che può cambiare la stagione"

Derby partita più importante della stagione? Cosa chiederai ai compagni?

"Chiederò solo energia positiva. Il derby non c'è da parlare tanto. C'è l'opportunità di vincere qualcosa di importante e regalare qualcosa ai nostri tifosi"

Com'è lo spirito tra di voi?

"Non abbiamo paura. Il cambio di modulo con questo 3-5-2 ci ha cambiato, siamo più protetti e non prendiamo gol spesso. Secondo me per le ultime partite della stagione andrà bene così, in difesa e in attacco. I giocatori davanti si sentono più comodi. Alle volte poi possiamo difendere molto bene e poi arriva una palla inattiva o un corner: succede, non c'è un motivo"