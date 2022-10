MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giornata di allenamento a Milanello, dove quest'oggi i rossoneri si sono ritrovati dopo il riposo concesso da Stefano Pioli. Rafael Leao, sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato alcuni scatti della seduta svolta presso il Centro sportivo in Carnago aggiungendo in didascalia: "No limits".