Leao-Pulisic, connessione decisiva: nuovo record personale per Rafa e per i suoi assist

Un Milan di rabbia e anche di sana pazzia (a tratti) vince in rimonta contro il Lecce grazie, soprattutto alle reti di Pulisic. Decisivo nella ripresa anche Joao Felix in occasione della sfortunata deviazione di Gallo nella porta di Falcone. Sergio Conceiçao salva la faccia e pure la panchina, Giampaolo si fa beffare dalla sua ex squadra.

Numeri Opta

Rafael Leão ha fornito assist per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (v Napoli e Frosinone).