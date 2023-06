Leao saluta Maldini: "Un grazie non basta. Persona esemplare con un cuore enorme. Sempre Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La notizia era certa già dal pomeriggio di ieri, mentre questa sera è arrivato anche il comunicato ufficiale a certificare il tutto: Paolo Maldini lascia il Milan. Uno scossone all'ambiente rossonero, sinceramente dispiaciuto per il brusco addio del Direttore dell'area tecnica.

Diversi giocatori, colti di sorpresa come la maggior parte dei tifosi, hanno reso omaggio a Maldini sui social. Rafael Leao, legatissimo all'ex numero 3, lo saluta così con un post su Instagram: "Un grazie non basta... Persona esemplare con un cuore enorme e una determinazione senza pari. E' stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te... ti auguro tutto il meglio per il futuro! Sempre Milan".