Leao scambia la maglia con Gyokeres. Lo svedese: "Un giocatore fantastico, lo ammiro"

vedi letture

Ieri sera allo stadio Dom Alfonso Henrique di Guimaraes, il Portogallo ha affrontato in amichevole la Svezia, battendola nettamente con il risultato di 5-2. Ad aprire le danze della sfida ci ha pensato il rossonero Rafael Leao con un gran destro che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Al termine della gara il numero 10 rossonero ha scambiato la sua maglietta con Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting (squadra in cui Leao è cresciuto) che sta dominando a suon di gol il campionato portoghese al suo primo anno e che così facendo si è guadagnato l'interesse di diversi top club, Milan incluso. Gyokeres ha segnato uno dei due gol svedesi.

Intervistato alla fine della gara, come riporta il quotidiano portoghese Record.pt, Gyokeres ha parlato di Rafael Leao così: "È un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Abbiamo parlato un po', ma niente di speciale. Mi ha solo detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male". Poi ha parlato della sua stagione con lo Sporting: "Certo, è stato divertente giocare qui perché gioco per lo Sporting. È stato speciale e divertente, anche se è stata dura. È stato bello segnare. Sporting? Mi sento molto bene e stiamo facendo bene come squadra.Continuare come stiamo facendo e mantenere la nostra posizione in campionato. Poi il prossimo passo sarà concentrarci sulla partita di venerdì e raggiungere la finale di Coppa".