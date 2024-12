Leao: "Se stasera avessimo giocato altri 30 minuti non avremmo comunque segnato"

Rafa Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il deludente pareggio dei rossoneri contro il Genoa. Ecco le sue parole:

Vi state rendendo conto che state lasciando punti pesantissimi in classifica?

"Sì, chiaramente. Anche il mister ci aveva detto che era una partita importante. Noi in campo dobbiamo capire anche quello, che ogni partita dev'essere come una finale. Oggi non ci è mancata l'attitudine, ma è una di quelle partite in cui anche se avessimo giocato altri 30 minuti non avremmo segnato. Non possiamo perdere per strada altri punti, perché sennò diventa difficile".