Leao sempre decisivo? Pellissier: "Quando sta bene fa la differenza, a volte però giochi in dieci.."

L'ex attaccante Sergio Pellissier è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Questo un estratto delle sue parole sul rendimento e diffcile momento di Santiago Gimenez, numero 7 del Milan arrivato in Italia nel mercato di gennaio:

Gimenez del Milan, per molti sembra già un flop:

"A me piace, non so se può diventare l'attaccante migliore del Milan, ma non mi è dispiaciuto quando si è presentato. Oggi è la società Milan tutta che ha difficoltà e tutti non stanno rendendo al meglio".

Leao-Vlahovic, quale il futuro dei due attaccanti?

"Vlahovic? Se sbagliavo io quei gol che ha sbagliato lui, non giocavo più. Uno che gioca alla Juve non può permettersi certi errori, altrimenti non sei da Juve. Si è giocato una grande occasione e 12 mln l'anno sono tanti. Per quella cifra devi fare la differenza sempre. Mentre Leao è veramente un genio per certe cose ma a volte giochi in dieci. Quando sta bene fa la differenza, ma devi essere sempre disponibile anche quando non fai gol come Lautaro all'Inter".